Denizli'de Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Denizli'de düzenlenen Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi. 21 ilden 252 sporcunun katıldığı şampiyonada Gerzeli 3 sporcu derece elde etti. Pehlivanlardan Dursun Ali Ekinci 100 kilogramda birinci, Yusuf Karaman 90 kilogramda birinci, Arda Aydın ise 81 kilogramda ikinci oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, dereceye giren sporcuları tebrik etti.