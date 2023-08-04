Denizli'de Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
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Denizli'de düzenlenen Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi. 21 ilden 252 sporcunun katıldığı şampiyonada Gerzeli 3 sporcu derece elde etti. Pehlivanlardan Dursun Ali Ekinci 100 kilogramda birinci, Yusuf Karaman 90 kilogramda birinci, Arda Aydın ise 81 kilogramda ikinci oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, dereceye giren sporcuları tebrik etti.
Denizli'de 3-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası müsabakaları tamamlandı.
21 ilden 252 sporcunun katıldığı Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Gerzeli 3 sporcu derece yaptı
Pehlivanlardan, 100 kilogramda Dursun Ali Ekinci birinci, 90 kilogramda Yusuf Karaman birinci, 81 kilogramde Arda Aydın ikinci oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik etti.