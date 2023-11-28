Denizli'de Kriket U-19 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Son Buldu

Kriket U-19 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 21-26 Kasım tarihleri arasında 14 ilden 384 sporcunun katıldığı organizasyon, Akvadi Spor Tesislerinde gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi.

Denizli, son yıllarda gittikçe daha popüler hale gelen Kriket sporunda önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet programında yer alan Kriket U-19 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Pamukkale Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşti. Dostluğun ve rekabetin bir arada yaşandığı müsabakalara 14 ayrı ilden, 12 kadın 12 erkek olmak üzere toplam 24 takımdan 384 sporcu katıldı. Müsabakalar aynı zaman diliminde Akvadi, Kınıklı, Gümüşler ve Şirinköy Spor Tesislerinde gerçekleşti. Çekişmeli karşılaşmalar sonunda; Büyük Kadınlar kategorisinde Afyon Spor Lisesi Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşırken, Erkekler kategorisinde İstanbul İl Karması birinci oldu. U-19 Kadınlarda ise Gaziantep İl Karması birincilik kupasının sahibi olurken, Erkeklerde Sivas Gençlik ve Spor Kulubü şampiyon oldu. Şampiyonlar ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın elinden aldı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kriket Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, tesis altyapısı ve tecrübeli kadroları ile Denizli'de birçok organizasyona başarıyla imza attıklarını belirtti. Gelişmekte olan spor dallarına büyük önem verdiklerini vurgulayan İlman, bu branşlarda milli sporcular yetiştirmek istediklerini söyledi. Denizli'yi sporda marka kent yapma hedefi ile çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekleyen İlman, katılan sporcuları tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - DENİZLİ