İmam ve esnaflar gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için kulüp satın aldı

Denizli'de gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak isteyen imam, iki esnafla birlikte kulüp satın aldı. Kötü bir dönemden geçerken devralınan spor kulübü, 1 yıl gibi kısa bir sürede önemli başarılar yakaladı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı mahallesinde 1 yıl önce zor şartlar altında devralınan Baskarsi İdman Yurduspor Kulübü, yönetim ve teknik ekibin özverili çalışmalarıyla büyük bir başarı hikayesine imza attı. 'Gençleri koruma ve aile olma' vizyonuyla yola çıkan kulüp, 21 oyuncusu ve güçlenen yönetim kadrosuyla bölgenin parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyor.

Takımın devralındığı dönemdeki zorluklara değinen Kulüp Başkanı İsmail Taslacı, sürecin yönetici arkadaşlarının desteğiyle aşıldığını belirterek, "Takımı devraldığımızda durum oldukça kötüydü. Ancak el birliğiyle 1 yıl içerisinde çok iyi bir noktaya geldik. Şu an 21 oyuncumuz, 2 hocamız ve 3 başkan yardımcımızla birlikte yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Kulübün sadece bugününü değil, geleceğini de planladık. İlerleyen günlerde yeni takımlar kurulacak ve spor okulunu faaliyete geçeceğiz. Altyapıdan yetişecek oyuncularla kulübümüz çok daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

Kulübün devralınmasındaki asıl amacın skorlardan ziyade toplumsal fayda olduğu kaydeden Taslacı, "Biz bu kulübü öncelikle yeni nesillerimiz ve gençlerimiz için devraldık. Onların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını ve sporun disipliniyle büyümelerini istiyoruz. Gençlerimizi korumak ve onları bir aile ortamında bir araya getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Spora gönül veren tüm gençlere kapımız sonuna kadar açık. Biz buradayız, biz bir aileyiz; tüm gençlerimizi bu çatı altında spor yapmaya, bize katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ