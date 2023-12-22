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Denizli'de Hemsball Şampiyonası düzenlenecek

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Denizli Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özel ihtiyaçlı bireylere yönelik yürüttüğü 'Mutlu Çarşamba' Projesi kapsamında 23-24 Aralık 2023 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde 'Hemsball Şampiyonası' yapılacak.

Denizli Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özel ihtiyaçlı bireylere yönelik yürüttüğü "Mutlu Çarşamba" Projesi kapsamında 23-24 Aralık 2023 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde 'Hemsball Şampiyonası' yapılacak.

Türkiye'nin yerli ve milli oyunu hemsball'da hafta sonu Denizli'de yarışma heyecanı yaşanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından özel ihtiyaçlı bireylere yönelik yürütülen "Mutlu Çarşamba" Projesi kapsamında destek verilen 'Hemsball Şampiyonası', 5 ayrı ilden davet edilen özel sporcuların katılımıyla 23-24 Aralık 2023 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde Pamukkale Üniversitesi Spor Salonunda yapılacaktır.

Açık ya da kapalı, alan ayırt etmeksizin sert ve düz zemin olan her yerde oynanabilen Hemsball; dikkat, odaklanma, denge, el, göz ve ayak koordinasyonu, enerji ve bir çok yönden olumlu etkileri ile dikkat çeken bir spor. Yapılan akademik araştırmalar neticesinde faydaları kanıtlanan Hemsball sporu gelişmekte olan spor branşları arasında yer alıyor.

Organizasyona 5 ilden 70 sporcu davet edildi. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonunda yapılacak yarışmalar 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da seremoniyle başlayacak. 24 Aralık Pazar günü final müsabakalarının ardından toplu olarak Pamukkale'yi gezecek sporcular ve aileleri, aynı gün saat 17.00'de ödül töreni gerçekleşecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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