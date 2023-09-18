Denizli'de Halk Oyunları Yarışması Tamamlandı

Denizli'de 437 sporcunun katılımıyla düzenlenen Halk Oyunları Yarışması tamamlandı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları Federasyonu'nun birlikte gerçekleştirdiği Halk Oyunları Grup Şampiyonası, hafta sonu Denizli'de düzenlendi. Halk Oyunları Grup Şampiyonası'nda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yarışan ekipler sırayla jüri önünde performanslarını sergiledi. Ekiplerin uyum ve performanslarına göre halk oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlama yapıldı ve dereceye giren takımlar belirlendi. Sporcu aileleri ve sporseverlerin katılımıyla tribünler dolarken, ekiplerin performansları büyük beğeni topladı. Organizasyona ev sahipliği yapan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, seremonide selamlama konuşması yaptı. Halk oyunlarının kültür ve medeniyetler beşiği olan Türkiye'nin ne kadar önemli bir zenginliğe sahip olduğunun bir göstergesi olduğunu söyleyen İlman, Halk Oyunlarının; geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve bizi biz yapan değerlerimizi yaşattığını ifade etti. Böyle bir kültür mirasına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen İlman, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akşam saatlerine kadar devam eden yarışmalar sonunda dereceye giren takımlar belli oldu. Yapılan ödül töreni ile yetkililer tarafından takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. - DENİZLİ