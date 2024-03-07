Denizli'de Halk Oyunları Şöleni Başlıyor

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 10 Mart 2024 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak halk oyunları şöleninde okullar sırayla sahne alacak. Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşler mahallesinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılacak yarışmaya 6 farklı kategoride 15 ekip katılacak.

Yarışmanın yapılacağı Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda hazırlıklar devam ederken, yarışmaya katılacak ekipler bir gün önce prova için salonda yerini alacak. Ekiplerin uyum ve performanslarına göre halk oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlama yapılacak ve şampiyonlar belli olacak.

İlman'dan halk oyunları şölenine davet

Türkiye'nin halk oyunlarının kültür ve medeniyetler beşiği olduğunu ifade eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, böyle bir kültür mirasına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yarışacak tüm ekiplere başarılar dileyen İlman, pazar günü tüm vatandaşları Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonundaki şölene davet etti. - DENİZLİ