Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız

Trump'tan açık tehdit: Husilerin her saldırısını sizden bileceğiz
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

DEM Parti ile yapılan görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
AK Parti'den 'Nevruz Bayramı' kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti'den dikkat çeken "Nevruz Bayramı" kararı

Denizli'de Futsal Genç-A Grup Şampiyonası Sona Erdi

Denizli'de Futsal Genç-A Grup Şampiyonası Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Futsal Genç-A Grup Şampiyonası, 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Kızlar ve Erkekler kategorisinde toplam 24 takım ve 288 sporcu mücadele etti ve yarı finalde temsil edecek okullar belirlendi.

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Futsal Genç-A Grup Şampiyonası, 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Kızlar ve Erkeklerde toplam 24 takımdan 288 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda, illerini Yarı Final müsabakalarında temsil edecek okullar belli oldu.

Okul Sporları yarışmaları farklı branşlardaki şampiyonalarla devam ediyor. 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Futsal Genç-A Grup Müsabakaları, 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapıldı. Şampiyona 14 Mart Cuma günü Kınıklı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle start aldı.12 Kız ve 12 Erkek toplam 24 takımdan 288 sporcunun ter döktüğü şampiyona çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleşen Futsal Grup Şampiyonası'nda; Kızlar kategorisi müsabakaları Kınıklı Spor Salonunda, Erkekler karşılaşmaları ise Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşti. Üç gün süren şampiyona sonunda, Kızlar kategorisinde Denizli Nalan Kaynak Anadolu Lisesi, Uşak Spor Lisesi ve Muğla Menteşe Spor Lisesi, Erkekler'de ise İzmir Bornova Anadolu Lisesi, Muğla Bodrum Anadolu Lisesi ve Isparta Spor Lisesi yarı finallere adını yazdırmayı başardı. İki ayrı salonda yapılan ödül törenlerinde dereceye giren takımların sporcularına madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile idareci ve antrenörler takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Futbolcusunu yerden yere vurdu
img

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası paylaşım
img

Bedava futbolcudan servet kazandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.