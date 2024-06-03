Denizli'de Buldan İlçe Stadı'nda çöp skandalı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de suni çim kaplanıp yeniden düzenlenen Buldan İlçe Stadı'nda sorumsuz seyirciler tarafından bırakılan çöpler tepki topladı.

Geçtiğimiz sezon içinde bakıma alınıp, büyük paralarla zemini suni çimle kaplanan, yeşil suni çim etrafına koşu ve yürüyüş yapmak isteyenler için tartan pist yapılan, tribünlerdeki koltukların tamamen yenilendiği ve saha kenarındaki tel çitlerin yeniden yapıldığı Buldan İlçe Stadındaki görüntüler vatandaşları üzüyor.

Milli servete yazık olduğunu dile getiren çevre sakinlerinden Ali Dilek, "Boş içki şişeleri, yenen çekirdeklerin kabukları, boş sigara kutuları ve sigara izmaritlerini o güzelim sahanın içine atmak hangi insanlığa sığıyor acaba. Ayıp denen bir şey vardır ama sanırım bu artık ayıbın da ötesi. Biz Buldanlılar olarak güzel şeyleri hak etmiyor muyuz diye insan sormadan edemiyor. Elbette birkaç kendini bilmezin çirkin davranışı tüm topluma mal edilemez. Ancak bunu yapanları da uyarmaz, deşifre etmezsek ayni suçu işlemiş olmuyor muyuz" dedi. - DENİZLİ