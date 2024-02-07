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Denizli'de Basketbol U14 Kızlar Bölge Şampiyonası Açıldı

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Denizli'de düzenlenen Basketbol U14 Kızlar Bölge Şampiyonası açılış seremonisinde sporcular, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümü dolayısıyla pankart açtı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de düzenlenen Basketbol U14 Kızlar Bölge Şampiyonası açılış seremonisinde sporcular 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümü dolayısıyla, "Kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor" yazılı pankart açtı.

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol U14 Kızlar Bölge Şampiyonası seremoni ile başladı. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış seremonisinde sporcular, 6 Şubat Depremlerinin 1. yıl dönümü dolayısıyla felakette yaşamını yitiren vatandaşlarımız anısına saygı duruşunda bulundu. Sporcuların açtığı pankartta, "Kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor" yazılıydı. 7 takımın mücadele ettiği şampiyonanın ilk gün karşılaşmalarında mücadele dolu geçti. 06-08 Şubat tarihleri arasında oynanacak karşılaşmaların sonunda dereceye giren takımlar yarı finallere yükselmeye hak kazanacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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