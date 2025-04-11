Denizli'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları kapsamında 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Gençleri, tütün, alkol, uyuşturucu ve benzeri alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla Denizli Genlik ve Spor İl Müdürlü tarafından yürütülen Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları toplantısı düzenlendi. Toplantıda 2024 yılında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve 2025 yılında yapılacak projeler planlandı. Toplantıda, üniversite öğrencileri başta olmak üzere gençlerin ve sporcuların tütün ve madde bağımlılığı ile davranışsal bağımlılıklardan korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Bağımlılıkla mücadelede sahada yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması için yeni stratejiler ve öneriler değerlendirildi. Gençlerin sağlıklı, üretken ve bağımlılıktan uzak bir geleceğe adım atabilmesi adına kurum olarak tüm imkanların seferber edilmesi vurgulandı Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanlığı Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanı Feridun Cemal Sofuoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Hizmet, Şube, Yurt ve İlçe Müdürleri ile Kurum Psikologları ve Gençlik Merkezi Liderleri katıldı. - DENİZLİ