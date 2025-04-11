Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı

Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
Her şey bununla başlamıştı! Hakim, İmamoğlu'na para sayma görüntülerini soracak

Beklenen gün geldi! Hakim, İmamoğlu'na bu görüntüyü soracak
Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu

Son seçimi bilen şirketten siyaset arenasını sallayacak anket

Denizli'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Denizli'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı için planlama toplantısı gerçekleştirdi. Gençlerin bağımlılıklardan korunması için yeni stratejiler ele alındı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları kapsamında 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Gençleri, tütün, alkol, uyuşturucu ve benzeri alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla Denizli Genlik ve Spor İl Müdürlü tarafından yürütülen Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları toplantısı düzenlendi. Toplantıda 2024 yılında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve 2025 yılında yapılacak projeler planlandı. Toplantıda, üniversite öğrencileri başta olmak üzere gençlerin ve sporcuların tütün ve madde bağımlılığı ile davranışsal bağımlılıklardan korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Bağımlılıkla mücadelede sahada yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması için yeni stratejiler ve öneriler değerlendirildi. Gençlerin sağlıklı, üretken ve bağımlılıktan uzak bir geleceğe adım atabilmesi adına kurum olarak tüm imkanların seferber edilmesi vurgulandı Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanlığı Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanı Feridun Cemal Sofuoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Hizmet, Şube, Yurt ve İlçe Müdürleri ile Kurum Psikologları ve Gençlik Merkezi Liderleri katıldı. - DENİZLİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.