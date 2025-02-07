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Denizli'de Badminton Gençler Grup Şampiyonası Yapıldı

Denizli'de Badminton Gençler Grup Şampiyonası Yapıldı
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Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Gençler Grup Şampiyonası, 154 sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Şampiyon ekipler, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Okul Sporları Badminton Gençler Grup Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Hasan Güngör Spor Salonu'nda, 154 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yarışmaları farklı Branşlarda devam ediyor. 04-06 Şubat 2025 tarihleri arasında Denizli, Badminton Gençler Grup Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Hasan Güngör Spor Salonu'nda, 12 ilden 29 takım ve toplamda 154 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. Üç gün süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada, Türkiye Şampiyonası'na katılacak takımlar da belirlendi. Erkekler kategorisinde birinci İzmir Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi, ikinci ise Burdur MTAL oldu. Kızlar kategorisinde ise birinci Aydın İncirliova Spor Lisesi, ikinci Mersin Nurettin Topçu Anadolu Lisesi oldu. Şampiyon olan takımlara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Erdem Aydın tarafından takdim edildi. Şampiyon olan takımlar, 24-27 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda illerini temsil etme hakkı kazandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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