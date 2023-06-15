Denizli'de Ayak Tenisi Şenliği Şampiyonluk Turnuvası Başladı

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Ayak Tenisi Denizli İl Temsilciliği ve Pamukkale Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ayak Tenisi Denizli İl Şampiyonluğu yarışmaları başladı. 32 takımın katıldığı turnuvada birinci olan takım Türkiye şampiyonasında Denizli'yi temsil edecek.

Ayak Tenisi Şenliği Denizli İl Şampiyonluğu Turnuvası, 32 takımın katılımıyla başladı. Müsabakalar sonunda birinci olan takım Denizli'yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Ayak Tenisi Denizli İl Temsilciliği ve Pamukkale Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Ayak Tenisi Denizli İl Şampiyonluğu yarışmaları başladı. 14-15 Haziran 2023 tarihleri arasında Denizlispor Kınıklı Sahası'nda yapılan turnuvaya 32 takım katıldı. Etkinlik için yapılan açılış törenine Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi, Denizli Futbol İl Temsilcisi Levent Sarıoğlu ve sporcular katıldı. Dün başlayan turnuvanın ilk gününde eleme maçları yapıldı.

Bugün ise çeyrek ve yarı final ve final müsabakaları oynanacak. Devam eden mücadeleler sonunda birinci olan takım Denizli'yi, Türkiye şampiyonasında temsil edecek. - DENİZLİ