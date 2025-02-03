Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu

Denizli'de Atatürk Koşusu Düzenlenecek

Denizli'de Atatürk Koşusu Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 94. yıldönümü dolayısıyla 4 Şubat 2025'te 'Atatürk Koşusu' gerçekleştirilecek. Sporcuların katılacağı etkinlik, ödül töreni ile sona erecek.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 94. Yıldönümü dolayısıyla Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 04 Şubat 2025 Salı günü "Atatürk Koşusu" düzenlenecek.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, zorlu mücadeleler ve eşsiz kahramanlıklarla kazanılan bağımsızlığın sevincini halkla paylaşmak üzere 04 Şubat 1931 tarihinde Denizli'ye teşrif etmişti. Bu ziyaretin 94. yıldönümü anısına 04 Şubat Salı günü Atletizm Federasyonu Denizli İl Temsilciliği ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Yol Koşusu düzenlenecek. Geleneksel hale gelen organizasyon sonrasında düzenlenecek ödül töreni ile günün şampiyonlarına madalyaları takdim edilecek.

Atatürk Yol Koşu saat 08.30'da Denizli Tren Garı mevkiinden başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Meydanında son bulacak. Her yaştan sporcunun katılacağı Atatürk Yol Koşusunda kategorilerinde dereceye giren sporcular Valilik önünde yapılacak programda ödüllendirilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
img

Ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim
img

Sıla Türkoğlu yeni tarzıyla medyanın diline düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
'Hakkımı yediler, haram olsun'

"Hakkımı yediler, haram olsun"
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.