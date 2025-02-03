Denizli'de Atatürk Koşusu Düzenlenecek

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 94. Yıldönümü dolayısıyla Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 04 Şubat 2025 Salı günü "Atatürk Koşusu" düzenlenecek.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, zorlu mücadeleler ve eşsiz kahramanlıklarla kazanılan bağımsızlığın sevincini halkla paylaşmak üzere 04 Şubat 1931 tarihinde Denizli'ye teşrif etmişti. Bu ziyaretin 94. yıldönümü anısına 04 Şubat Salı günü Atletizm Federasyonu Denizli İl Temsilciliği ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Yol Koşusu düzenlenecek. Geleneksel hale gelen organizasyon sonrasında düzenlenecek ödül töreni ile günün şampiyonlarına madalyaları takdim edilecek.

Atatürk Yol Koşu saat 08.30'da Denizli Tren Garı mevkiinden başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Meydanında son bulacak. Her yaştan sporcunun katılacağı Atatürk Yol Koşusunda kategorilerinde dereceye giren sporcular Valilik önünde yapılacak programda ödüllendirilecek. - DENİZLİ