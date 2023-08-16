Denizli'de Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Başladı

Denizli'de 3 gün sürecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası müsabakaları Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda başladı. 21 ilden 122 sporcunun katıldığı şampiyonayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da takip etti.

Denizli'de 3 gün sürecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası müsabakalarının startı verildi.

Denizli'de 3 gün boyunca sürecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası müsabakaları, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda başladı. 21 ilden 122 sporcunun katıldığı müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da yakından takip etti. Müsabakalar öncesinde Açıklamalarda da bulunan İlman, yeni bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şampiyonaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diledi. - DENİZLİ