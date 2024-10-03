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Amatör Spor Haftası 07-11 Ekim 2024'te Kutlanacak

Amatör Spor Haftası 07-11 Ekim 2024'te Kutlanacak
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Sporun tabana yayılması ve amatörlerin sporun içindeki önemine dikkat çekmek için her yıl kutlanan Amatör Spor Haftası, bu sene 07-11 Ekim tarihleri arasında kutlanacak.

Sporun tabana yayılması ve amatörlerin sporun içindeki önemine dikkat çekmek için her yıl kutlanan Amatör Spor Haftası, bu sene 07-11 Ekim tarihleri arasında kutlanacak. Amatör sporlara ilgiyi ve farkındalığı artırmak için hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde sportif turnuvalar ve etkinlikler gerçekleşecek.

'Amatörler Türk Sporunun Kalbidir' sloganıyla kutlanacak Amatör Spor Haftası başlıyor. 07-11 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde kutlanacak haftada amatör sporlara olan ilgiyi ve farkındalığı artırmak, sporun tabana yayılmasının sağlanması hedefleniyor. Denizli Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleşecek etkinlikler hafta geneline yayılarak gerçekleşecek. 09 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17.30'da kortej yürüyüşü yapılacak. Valilik önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar bando eşliğinde gerçekleşecek yürüyüşe protokol üyeleri, sporcular, Gençlik Merkezi üyesi gençler, amatör sporcular ve spora gönül veren isimlerin katılması bekleniyor. Yürüyüşün sonunda 15 Temmuz Şehitler Meydanında kurulacak alanda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ile sporcu grupları gösterilerini sunacak. Etkinlikler kapsamında hafta boyunca Atletizm, Basketbol, Hentbol, Okçuluk, Masa Tenisi, Hemsball, Güreş, Yüzme, Badminton ve Karate gibi branşlarda turnuvalar ve etkinlikler gerçekleşecek.

"Amatör sporlar bizim göz bebeğimiz, en kıymetlimizdir"

Amatör branşlarda yeni bireylerin spora kazandırılması için tüm ekipleriyle gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman; Denizli'de spor altyapısına, tesisleşmeye ve organizasyonlara çok büyük önem verdiklerini söyledi. Amatörlerin sporun içindeki önemine dikkat çekmek için Amatör Spor Haftasının her yıl kutlandığını belirten İlman, amatörlerin şartlarının her geçen gün daha iyi hale getirildiğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları ile Denizli'ye kazandırılan spor tesislerinde binlerce kişinin spor yapma imkanı bulduğunu sözlerine ekleyen İlman, il merkezi ve ilçelerde hafta boyunca yapılacak etkinliklerde spor bilincinin gelişmesi ve amatör sporun öneminin vurgulanmasını amaçladıklarını belirterek, etkinliklere tüm sporseverleri ve amatör spora gönül verenleri davet etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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