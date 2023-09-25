Denizli'de 5. İllerarası Kick Boks Ligi 2. Etap Müsabakaları Gerçekleşti

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. İllerarası Kick Boks Ligi 2. Etap Müsabakaları Hasan Güngör Spor Salonunda yapıldı. 930 sporcunun katıldığı, Türkiye'nin tek Kick Boks Ligi olma özelliği taşıyan organizasyon kıran kırana müsabakalara sahne oldu.

Denizli'de sportif organizasyonlara bir yenisi daha eklendi. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Kick Boks Federasyonu organizasyonunda gerçekleşen 5. İllerarası Kick Boks Ligi 2. Etap Müsabakaları 22-24 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Farklı sıkletlerde 930 sporcunun ter döktüğü şampiyona, Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Hasan Güngör Spor Salonunda, ilk gün tartılarının ardından start verilen müsabakalarda, ring ve tatamilerde iki gün boyunca farklı sıkletlerden 930 sporcu madalya için mücadele etti. Karşılaşmaların sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.

"Organizasyonlar devam edecek"

Denizli olarak farklı branşlarda birçok ulusal organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 5. İllerarası Kick Boks Ligi 2. Etap Müsabakalarının da başarıyla gerçekleştiğini kaydetti. 2023 yılının ilk 9 ayında Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonlarıyla Denizli'ye 16 bin 484 sporcunun geldiğini söyleyen İl Müdürü İlman; sporcu aileleri, idareci ve antrenörlerle bu sayının 34 bin 472'ye ulaştığını belirterek, organizasyonların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. - DENİZLİ