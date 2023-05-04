Denizli'de 228 spor kulübüne 4 milyon 897 bin 500 TL maddi destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'de eşzamanlı olarak spor kulüplerine 'Ayni ve Nakdi Yardım Töreni' düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'de eşzamanlı olarak spor kulüplerine 'Ayni ve Nakdi Yardım Töreni' düzenlendi. İl Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde kulüp temsilcileri ve sporcuların katıldığı programda toplam 228 Spor Kulübüne 4 milyon 897 bin 500 TL nakdi yardımda bulunuldu.

Her yıl düzenli olarak spor kulüplerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm Türkiye'de spor kulüplerine yeni bir destek paketi sundu. Spor Genel Müdürlüğü'nün 2023 Yılı Mali Bütçesinden spor kulüplerine ayrılan ödenekle Türkiye'de eşzamanlı olarak spor kulüplerine destek hedefiyle ayni ve nakdi yardım töreni düzenlendi.

Spor camiası bir araya geldi

3 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'te Denizli Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda yapılan programda Denizli'de ki spor camiası buluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda dün ebediyete intikal eden amatör sporun duayen ismi Şeref Varol anıldı. Programa Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, kulüp temsilcileri ve sporcular katıldı.

Kulüpler sırayla çeklerini aldı

Programın devamında alfabetik sıralamayla kulüpler sahneye davet edilerek hak ettikleri nakdi yardım çeklerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından illere gönderilen ayni yardımların ise önümüzdeki günlerde kulüplere teslim edileceği açıklandı. - DENİZLİ