15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Denizlili Sporcular Sancak Koşusu ile Türk Bayrağını Taşıyacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün sekizinci yılı anma etkinliklerinde 15 Temmuz Pazartesi akşamı Denizlili sporcular, zincir oluşturup Sancak Koşusu ile Türk Bayrağını elden ele taşıyacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 Temmuz haftasında şehitler için anma programı düzenleyecek. Hafta boyunca yapılacak birbirinden farklı etkinlikler için hazırlıklar sürüyor. Milli birlik ve beraberlik, vatan bayrak sevgisi, demokrasi ve yurt bilinci temalarının işleneceği etkinliklerin genç belleklerde farkındalık oluşturması hedefleniyor. Sportif etkinlikler olarak hentbol, atletizm, masa tenisi, okçuluk ve yüzme turnuvaları yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm yurtta aynı anda uygulayacağı haftanın en dikkat çekici etkinliği ise 15 Temmuz Çarşamba akşamı Sancak Koşusu olacak. İstiklal Caddesinde yer alan Gençlik Merkezi önünden saat 20.00'de başlayacak etkinlikte 100m arayla konumlanacak milli sporcular, sırayla şanlı sancağımızı elden ele taşıyacak. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına sancağı son ulaştıran sporcu, burada Denizli Sancağını Vali Ömer Faruk Coşkun'a takdim edecek. Güzergahın trafiğe kapatılacağı etkinlikte 25 milli sporcu görev alacak.

"Kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız"

15 Temmuz darbe girişiminde milli birliğimize ve vatanımıza kasteden hainlere karşı durarak şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz ile gözünü kırpmadan vatan için mücadele eden gazilerimiz anısına çeşitli programlar hazırladıklarını söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, yapacakları gençlik spor faaliyetleri ile gençlerin milli birlik ve beraberlik duygularını canlı tutacaklarını belirtti. Atalarımızdan 15 Temmuz Şehitlerimize kadar aziz şehitlerimizin bıraktıkları manevi mirasa, gençlerin sahip çıkacak bilinci kazanmalarını amaçladıklarını ifade eden İlman, 15 Temmuz akşamı yapılacak Sancak Koşusuna tüm vatandaşları davet etti. - DENİZLİ