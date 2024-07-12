Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Denizlili Sporcular Sancak Koşusu ile Türk Bayrağını Taşıyacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sekizinci yılı anma etkinliklerinde Denizlili sporcular, Sancak Koşusu ile Türk Bayrağını elden ele taşıyacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinliklerde gençlerin milli birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak hedefleniyor. Hafta boyunca yapılacak sportif etkinliklerin yanı sıra Sancak Koşusu, en dikkat çekici etkinlik olacak. Tüm vatandaşlar etkinliğe davet ediliyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün sekizinci yılı anma etkinliklerinde 15 Temmuz Pazartesi akşamı Denizlili sporcular, zincir oluşturup Sancak Koşusu ile Türk Bayrağını elden ele taşıyacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 Temmuz haftasında şehitler için anma programı düzenleyecek. Hafta boyunca yapılacak birbirinden farklı etkinlikler için hazırlıklar sürüyor. Milli birlik ve beraberlik, vatan bayrak sevgisi, demokrasi ve yurt bilinci temalarının işleneceği etkinliklerin genç belleklerde farkındalık oluşturması hedefleniyor. Sportif etkinlikler olarak hentbol, atletizm, masa tenisi, okçuluk ve yüzme turnuvaları yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm yurtta aynı anda uygulayacağı haftanın en dikkat çekici etkinliği ise 15 Temmuz Çarşamba akşamı Sancak Koşusu olacak. İstiklal Caddesinde yer alan Gençlik Merkezi önünden saat 20.00'de başlayacak etkinlikte 100m arayla konumlanacak milli sporcular, sırayla şanlı sancağımızı elden ele taşıyacak. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına sancağı son ulaştıran sporcu, burada Denizli Sancağını Vali Ömer Faruk Coşkun'a takdim edecek. Güzergahın trafiğe kapatılacağı etkinlikte 25 milli sporcu görev alacak.

"Kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız"

15 Temmuz darbe girişiminde milli birliğimize ve vatanımıza kasteden hainlere karşı durarak şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz ile gözünü kırpmadan vatan için mücadele eden gazilerimiz anısına çeşitli programlar hazırladıklarını söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, yapacakları gençlik spor faaliyetleri ile gençlerin milli birlik ve beraberlik duygularını canlı tutacaklarını belirtti. Atalarımızdan 15 Temmuz Şehitlerimize kadar aziz şehitlerimizin bıraktıkları manevi mirasa, gençlerin sahip çıkacak bilinci kazanmalarını amaçladıklarını ifade eden İlman, 15 Temmuz akşamı yapılacak Sancak Koşusuna tüm vatandaşları davet etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Demokrasi 15 Temmuz Denizli Gençlik Spor Spor Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Bakmadan Geçme

TRT 1 canlı maç izle! İSPANYA-İNGİLTERE CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 13 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 15 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 15 Temmuz burç yorumları nedir? 13 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 şampiyonu kaç para alıyor? EURO 2024 şampiyonu İngiltere-İspanya ne kazandı, para ödülü ne kadar? MasterChef Bera kimdir? 2024 MasterChef Bera Altaş kaç yaşında, nereli? Bera Erkek ismi mi? MasterChef Enes kimdir? 2024 MasterChef Enes kaç yaşında, nereli? MasterChef Şehmus kimdir? 2024 MasterChef Şehmus Uluğ kaç yaşında, nereli? MasterChef Zeynep kimdir? 2024 MasterChef Zeynep kaç yaşında, nereli? MasterChef Hakan kimdir? 2024 Masterchef Hakan kaç yaşında, nereli? Van'da deprem mi oldu? Van'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Güneş yanığına diş macunu sürülür mü? Güneş yanığına yoğurt sürülür mü? İspanya Transfermarkt değeri ne kadar? İspanya A Milli Takım karosu ve oyuncuları kimler? İngiltere Transfermarkt değeri ne kadar? İngiltere A Milli Takım karosu ve oyuncuları kimler?
AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
title