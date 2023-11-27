Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Sporcusu Mehmet Sarhanlı Türkiye Şampiyonu

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Mehmet Sarhanlı, Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakalarında 50, 100 ve 200 metre sırt üstü kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olarak şampiyonaya damgasını vurdu.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakaları hafta sonu Samsun'da yapıldı. Müsabakalara katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Mehmet Sarhanlı başarılarıyla Denizlilileri gururlandırdı. Müsabakalarda Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Mehmet Sarhanlı, 50 metre sırt üstü, 100 metre sırt üstü ve 200 metre sırt üstü kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya almaya hak kazandı. Genç sporcu aldığı bu derecelerle Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımının başarılarına bir başarı daha ekledi.

"Gönülden kutluyorum"

Samsun'da gerçekleşen müsabakalarda bir kez daha gururlandıran sonuç elde eden genç sporcu Sarhanlı'yı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakalarında Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcumuz Mehmet Sarhanlı'nın 50 m. sırt üstü, 100 m. sırt üstü ve 200 m. sırt üstü stillerinde Türkiye Şampiyonu olduğunu sevinçle öğrendim. Bizleri gururlandıran sporcumuzu, kıymetli ailesi ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum" dedi. - DENİZLİ