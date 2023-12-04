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Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Sporcusu İbrahim Burhan Türkiye Şampiyonu

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Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan, 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakalarında 200 metre kurbağalama stilinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan, 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakaları 200 metre kurbağalama stilinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakaları Denizli'de yapıldı. Müsabakalara katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan, kazandığı altın madalya ile büyük sevinç yaşadı. Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Burhan 200 metre kurbağalama stilinde Türkiye şampiyonu oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımının başarılarına bir yenisini ekleyen Burhan'ın Türkiye şampiyonluğunu kutlayan ve duyuran ilk isim Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oldu.

Başkan Zolan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından şehrimizde düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakalarında Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcumuz İbrahim Burhan'ın 200 metre kurbağalama stilinde Türkiye Şampiyonu olduğunu sevinçle öğrendim. Şampiyon sporcumuzu, kıymetli ailesi ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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