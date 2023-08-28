Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Şampiyonada Başarı Kazandı

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan, Kocaeli'de düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu. Emine Doğan Aktaş ise Türkiye ikincisi olarak başarısını gösterdi.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan, Kocaeli'de düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Erkekler 2000 metre serbest stilde Türkiye Şampiyonu, Emine Doğan Aktaş ise Bayanlar 2000 metre serbest stilde Türkiye ikincisi olarak başarılarına bir başarı daha ekledi.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 11-12-13 Yaş Açık Su Yüzme Şampiyonası hafta sonu Kocaeli'de yapıldı. Müsabakalara katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları başarılarıyla bir kez daha Denizlilileri gururlandırdı. Müsabakalarda Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları İbrahim Burhan Erkekler 2000 metre serbest 12 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesporlu yüzme takımı sporcusu Emine Doğa Aktaş ise Bayanlar 2000 metre serbest 12 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları Eymen Utku Çavdar Erkekler 12 Yaş 2000 metre serbest stilde Türkiye 4'üncüsü, Duru Aksakal Bayanlar 12 Yaş 2000 metre serbest stilde Türkiye 7'ncisi oldu. Genç sporcular aldıkları bu derecelerle başarılarına bir başarı daha ekledi.

"Bir kez daha gururlandık"

Kocaeli'de gerçekleşen müsabakalarda bir kez daha önemli başarılar elde eden sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda bir kez daha gururlandık. Erkekler 12 Yaş 2000 metre serbest stil Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcularımızdan İbrahim Burhan ile Bayanlar 12 Yaş 2000 metre serbest stil Türkiye 2'ncisi olan Emine Doğa Aktaş'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızı, çok kıymetli ailelerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ