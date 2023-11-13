Denizli Büyükşehir Belediyespor Sporcuları Türkiye Şampiyonu ve İkinci Oldu

Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Azra Selin Sert, 100. Yıl Bölgesel Triatlon Ligi Türkiye Finali müsabakalarında Türkiye Şampiyonu, Ekin Kovan ise Türkiye 2'ncisi oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Alanya'da yapılan 100. Yıl Triatlon Bölgesel Lig Türkiye Finali müsabakalarına adeta Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları damga vurdu. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyespor Triatlon Takımı sporcusu Azra Selin Sert, "10 Yaş Kadınlar" kategorisinde Türkiye Şampiyonu; Ekin Kovan ise "13 Yaş Kadınlar" kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu. Büyük bir başarıya imza atan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcularını tebrik eden ilk isim de Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oldu. Başkan Zolan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Alanya'da yapılan Triatlon Bölgesel Lig Türkiye Finali müsabakalarında Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcularımız Azra Selin Sert'in 10 Yaş Kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu; Ekin Kovan'ın 13 Yaş Kadınlar kategorisinde Türkiye 2'ncisi olduğunu sevinçle öğrendim. Bizleri gururlandıran sporcularımızı, antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ