Denizli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünü spor turnuvasıyla kutluyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü coşkusunun doyasıya yaşanması için 10 farklı spor branşında düzenlediği turnuva 12 takımdan 168 sporcunun katıldığı voleybol karşılaşmaları ile başladı. Sporcuları yalnız bırakmayan Başkan Osman Zolan, "Denizli'miz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını coşkuyla, heyecanla kutluyor" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümüne özel voleybol, judo, basketbol, güreş, tenis, tekvando, badminton, masa tenisi, okçuluk ve yüzme olmak üzere 10 farklı branşta düzenlediği turnuva coşkuyla başladı. Etkinlik kapsamında ilk karşılaşmalar 12 takımdan 168 sporcunun katıldığı voleybol maçları ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan turnuvanın açılış maçlarında sporcuları ve ailelerini yalnız bırakmadı. Bir süre sporcu ve aileleri ile sohbet eden Başkan Zolan, kıyasıya mücadelelerin sergilendiği karşılaşmaları izledi. Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimize, geleceğimize hem Cumhuriyetimizin önemini anlatmak, hem de 100. yılı en üst seviyede coşkuyla kutlamak için 10 farklı spor branşında turnuva düzenledik" dedi.

"Etkinliklerimiz, yarışmalarımız devam edecek"

Çocukların burada cıvıl cıvıl olduğunu ve her birinin kendi içinde yetenekler barındırdığını kaydeden Başkan Zolan, "Biz çocuklarımızı eğiterek, eğlendirerek geleceğe hazırlıyoruz. Ülkemize, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza hizmet edecek nesiller yetişsin istiyoruz" dedi. Turnuvada her branşta onlarca takımın mücadele edeceğini anlatan Başkan Zolan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında her gün etkinliklerimiz, yarışmalarımız devam edecek. Denizli'miz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını coşkuyla, heyecanla kutluyor. Cumhuriyetimiz daha nice yüzyıllar sürsün, ilelebet payidar olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün dediği gibi, gençlerimizi geleceğe hazırlamak, onları güçlü tutmak, bilgili tutmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak çok çok önemli. Biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bunu yapıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ