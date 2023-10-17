Denizli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünü spor turnuvasıyla kutladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümüne özel olarak düzenlediği 10 farklı spor branşında turnuva düzenledi. Basketbol karşılaşmalarıyla devam eden turnuvaya 40 takım ve 200 sporcu katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü coşkusunun doyasıya yaşanması için 10 farklı spor branşında düzenlediği turnuva, 40 takımdan 200 sporcunun katıldığı basketbol karşılaşmaları ile devam etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümüne özel voleybol, judo, basketbol, güreş, tenis, tekvando, badminton, masa tenisi, okçuluk ve yüzme olmak üzere 10 farklı branşta düzenlediği turnuva devam ediyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 3x3 Basketbol Turnuvası Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 40 takımdan 200 sporcunun katıldığı turnuvada karşılaşmaları tribünden izledi.

Sporcular ve aileleri ile bir süre sohbet eden Başkan Zolan daha sonra dereceye giren takımlara madalyalarını verdi. Sporcuları tebrik eden Başkan Osman Zolan, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünü her gün düzenledikleri farklı program ve spor müsabakalarıyla coşkuyla kutladıklarını kaydederek tüm hemşehrilerini etkinliklere davet etti. Turnuvada U10, U12, U14 ve U16 kategorilerinde toplam 40 adet kız ve erkek takımının mücadele ettiği belirtildi. - DENİZLİ