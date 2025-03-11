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Denizli, 2025 Futsal Genç-A Grup Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Denizli, 2025 Futsal Genç-A Grup Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak
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Okul Sporları Futsal Genç-A Grup Şampiyonası, 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında Denizli'de 24 takım ve 288 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Okul Sporları Futsal Genç-A Grup Şampiyonası, 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kınıklı Spor Kompleksi ve Hasan Güngör Spor Salonu'nda oynanacak maçlara 24 takımdan toplam 288 sporcu katılacak.

Okul Sporları yarışmaları farklı branşlardaki şampiyonalarla devam ediyor. 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Futsal Genç-A Grup Müsabakaları, 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleşecek Futsal Grup Müsabakaları için geri sayım başladı. İllerinde derece yaparak grup müsabakalarına katılmaya hak kazanan 12 erkek takımı ile 12 kız takımı Yarı Final bileti için yarışacak. Kızlar kategorisi Kınıklı Spor Kompleksi'nde mücadele ederken erkekler ise Hasan Güngör Spor Salonu'nda ter dökecek.

Yarışmaların teknik toplantısı 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 17.00'da Pamukkale Satranç Salonu'nda yapılacak. Şampiyona açılış seremonisi ise 14 Mart 2025 Cuma Günü saat 09.45'de Kınıklı Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

Yarışmalar için Denizli'ye gelecek tüm ekiplere kazasız bir şekilde hayırlı yolculuklar dileyen Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, yeni bir organizasyona hazır olduklarını söyledi. "Okul Sporları kapsamında düzenlediğimiz bu şampiyona, sporcularımızın hem kendilerini geliştirmeleri hem de dostluk içinde mücadele etmeleri açısından büyük önem taşıyor" diyen İlman, katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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