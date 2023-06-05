Denizli 2. Amatör Ligi'nde Şampiyon Mavi Siyahlar

Denizli 2. Amatör Ligi'nin son haftasında Yenicekentspor'u 4-1 mağlup eden Mavi Siyahlar, topladığı 26 puanla şampiyon oldu. Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Mavi Siyahlılar, sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmada ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakada ikinci yarıda attığı gollerle farka gitti ve rakibini 4-1 mağlup ederek, 2023-2024 sezonunda Denizli 1. Amatör Kümede mücadele etmeyi hak kazandı.

Denizli 2. Amatör Ligi'nin son haftasında Yenicekentspor'u 4-1 mağlup eden Mavi Siyahlar, topladığı 26 puanla şampiyon oldu.

Denizli 2. Amatör Ligi'nin son haftasında evinde Yenicekentspor'u 4-1 mağlup eden Mavi Siyahlar FK grubunu 26 puanla tamamladı ve şampiyon oldu. Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Mavi Siyahlılar, sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmada ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakada ikinci yarıda attığı gollerle farka gitti ve rakibini 4-1 mağlup ederek, 2023-2024 sezonunda Denizli 1. Amatör Kümede mücadele etmeyi hak kazandı. Maç sonunda şampiyonluk kupasını Denizli Futbol İl Temsilcisi Levend Sarıoğlu'nun elinden alan mavi-siyahlılar, sevinçlerini kendilerini 90 dakika boyunca destekleyen taraftarları ile paylaştılar.

"Kazanmaktan başka çaremiz yoktu"

Sezonu ve şampiyonluğu değerlendiren Teknik Sorumlu Muhsin Kayan, lige şampiyonluk parolası ile başladıklarına dikkat çekerek, "Çok zorlu bir grupta inanılmaz bir mücadele verdik. Bu gün son gündü. Puanlarımız bir birine çok yakındı. Kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Çok kritik bir maça çıktık. Oyuncularım çok özverili bir şekilde 4-1 gibi net bir sonuçla maçtan galip geldiler. Hepsinin alnından öpüyorum. Hepsini kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Şampiyonluğu hak ettiler. Hepsinin ayağına yüreğine sağlık" dedi. - DENİZLİ