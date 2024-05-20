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Türkiye'nin Gücü Gençliği: Gençlik ve Spor Festivali

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Türkiye'nin Gücü Gençliği mottosuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Festivalde sportif aktiviteler, gençlik ve bilişim stantları ve sergiler yer aldı. Denizli'de binlerce eserin sergilendiği festival, yaklaşık 4 saat sürdü.

'Türkiye'nin Gücü Gençliği' mottosuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan Gençlik ve Spor Festivalinde sportif aktiviteler, gençlik ve bilişim stantları ve sergiler yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nın coşkuyla kutlanması için 81 ilde kent meydanlarında eş zamanlı 'Gençlik ve Spor Festivalleri' gerçekleşti. "Türkiye'nin Gücü; Gençliği" mottosuyla düzenlenen festivalde Denizli'de genci, yaşlısı her yaştan vatandaş 15 Temmuz Delikliçınar Meydanında bir araya geldi.

Gençlik Merkezi çalışmalarından Deneyap atölyelerine, farklı spor branşlarından resim sergilerine kadar her bir metrekaresinde birçok etkinlik, yarışma ve tanıtım stantlarıyla dolan 15 Temmuz Şehitler Meydanında tam anlamıyla Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi.

Gençlerin el emeği göz nuru el sanatlarından, GSB Yurtlarında kalan öğrencilerin yaptığı resim sergilerine kadar binlerce eser, Gençlik ve Spor Festivalinde sergilendi. Festival alanına gelen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, tek tek stantları ve istasyonları gezdi. Gençlerin yaptığı çalışmaları oldukça beğenen Vali Coşkun, gençlerle spor istasyonlarında etkinliklere katıldı. Gençlik ve Spor Festivali ile farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği etkinlik yaklaşık 4 saat sürdü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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