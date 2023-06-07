Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi Türkiye Şampiyonu oldu

Halk Oyunları Okullar Türkiye Şampiyonası'nda Denizli temsilcisi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ekibi, düzenlemeli dalda 91.71 puanla Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sonuçla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi üst üste ikinci defa Türkiye Şampiyonu olma başarısını elde etti.

Halk Oyunları Okullar Türkiye Şampiyonasında Zonguldak'ta sahne alan Denizli temsilcisi15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ekibi, düzenlemeli dalda 91.71 puanla Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sonuçla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi üst üste ikinci defa Türkiye Şampiyonu olma başarısını elde etti.

Okul Sporları Federasyonu'nun 2022-2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası 05-06 Haziran tarihlerinde Zonguldak'ta yapıldı. Türkiye'nin her bölgesinden gelen şampiyon ekipler, kendi yörelerine ait oyunları sergileyerek izleyenlere görsel şölen yaşattı. Yarışmada 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları Topluluğu, düzenlemeli dalda 8 takımla yarışarak Denizli'yi temsil etti.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi çok farklı

Halk Oyunlarında taraflı tarafsız herkesin ayakta alkışladığı performansları ile takdir kazanan Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, geçen sene elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu başarısını bu yılda tekrarladı. Uzun soluklu çalışmalar sonucunda önce il yarışmalarında, ardından Gruplarda Şampiyon olan Denizli temsilcisi, Zonguldak'ta ki finallerde de aynı konsantrasyonla altın madalyanın sahibi oldu.

"Hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Şampiyon takımın antrenörü Ömür Günay, halk oyunları sayesinde bu toprakların kültürüne aşkla bağlı olduklarını, bu işe gönül vererek gece gündüz demeden sabırla ve inançla çalıştıklarını söyledi. Ekibiyle gurur duyduğunu söyleyen Günay, çocukların sahneye adımlarını attıkları andan itibaren her biri kocaman yüreğiyle herkese o heyecanı ve ekip ruhunu fazlasıyla hissettirdiğini söyledi. Geçen yıl elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını gösterdiklerini kaydeden Günay, bu süreçte yanlarında olan ve destek veren herkese teşekkür etti. - DENİZLİ