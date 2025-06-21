Deniz Uyanık: 'Günden güne daha iyi voleybol oynuyoruz'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli voleybolcu Deniz Uyanık, Güney Kore'yi 3-0 mağlup ettikleri maç sonrasında takımın gelişimi ve yarınki Brezilya maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

- Deniz Uyanık: "Günden güne daha iyi voleybol oynuyoruz"

İSTANBUL - Milli voleybolcu Deniz Uyanık, Güney Kore karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, günden güne daha iyi oynadıklarını ve yarın Brezilya karşısında da kazanmak istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında Güney Kore karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli voleybolcu Deniz Uyanık karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Uyanık, "Heyecanımı bastırmak için çok çalışıyorum. Takımın içinde o kadar güzel bir destek var ki ben de yavaş yavaş alışıyorum. Çok mutluyum bu açıdan. Çünkü mental açıdan da hazırlanmış hissediyorum kendimi" diye konuştu.

Takımın tecrübeli isimlerinden başta Simge Aköz ve Aslı Kalaç olmak üzere herkesin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Uyanık, "Simge abla kaptan olarak en başta, kendi mevkiimde oynayan Aslı abla olsun, çoğu isim bana çok destek çıktı. Çok teşekkür ederim hepsine" dedi.

"Günden güne çok daha iyi voleybol oynuyoruz"

Yarın oynanacak Brezilya maçına dair de konuşan Deniz Uyanık, "Bence günden güne çok daha iyi voleybol oynuyoruz. Brezilya da gerçekten dişli bir rakip olacak. Biraz daha hırslı, biraz daha tuttuğunu koparacak şekilde oynamamız gerekiyor Brezilya karşısında. Çünkü mental olarak beraber oynuyorlar ve çok yüksekler. Umarım bizim için güzel bir maç olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Spor
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.