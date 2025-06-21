Deniz Uyanık: "Günden güne daha iyi voleybol oynuyoruz"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Deniz Uyanık, Güney Kore'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından, takımın gelişiminden ve yarınki Brezilya maçı için hedeflerinden bahsetti.

Milli voleybolcu Deniz Uyanık, Güney Kore karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, günden güne daha iyi oynadıklarını ve yarın Brezilya karşısında da kazanmak istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında Güney Kore karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli voleybolcu Deniz Uyanık karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Uyanık, "Heyecanımı bastırmak için çok çalışıyorum. Takımın içinde o kadar güzel bir destek var ki ben de yavaş yavaş alışıyorum. Çok mutluyum bu açıdan. Çünkü mental açıdan da hazırlanmış hissediyorum kendimi" diye konuştu.

Takımın tecrübeli isimlerinden başta Simge Aköz ve Aslı Kalaç olmak üzere herkesin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Uyanık, "Simge abla kaptan olarak en başta, kendi mevkiimde oynayan Aslı abla olsun, çoğu isim bana çok destek çıktı. Çok teşekkür ederim hepsine" dedi.

"Günden güne çok daha iyi voleybol oynuyoruz"

Yarın oynanacak Brezilya maçına dair de konuşan Deniz Uyanık, "Bence günden güne çok daha iyi voleybol oynuyoruz. Brezilya da gerçekten dişli bir rakip olacak. Biraz daha hırslı, biraz daha tuttuğunu koparacak şekilde oynamamız gerekiyor Brezilya karşısında. Çünkü mental olarak beraber oynuyorlar ve çok yüksekler. Umarım bizim için güzel bir maç olur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.