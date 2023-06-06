Deniz Türüç: Fenerbahçe'yi seviyorum ama kupayı kazanmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir'de bir gol atan Deniz Türüç, Fenerbahçe'yi sevdiğini ancak kupa maçına kazanmaya gideceklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçından ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz Türüç, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bir tek bu maç değil, Ankaragücü maçından başlayan bir seri vardı kupa maçında. Onları elemek, Adana Demirspor'u deplasmanda yenmek, ki bu sene çok güçlüler, taraftarıyla birlikte çok güçlü kadroları var. Aynısı Trabzonspor için de geçerli. İyi bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Ligi beşinci bitirdik, kupada final oynuyoruz. Üç önemli kriter var bence, son 16'ya kaldığımız Avrupa, ülkemize aldığımız puanlar, kupa finali ve ilk beşte bitirmemiz. Bizim adımıza zor, yıpratan bir sezon oldu. Sonu daha gelmedi, ligde geldi ama finalimiz var. Ligde sonunu iyi getirdiğimiz için mutluyuz."

"Kazanmaya gideceğiz"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 11 Haziran Pazar günü İzmir'de Fenerbahçe ile karşılaşacakları hatırlatılan başarılı orta saha, "Fenerbahçe'yi seviyorum. Deniz Türüç'ün Deniz Türüç olmasında en büyük katkılardan bir tanesi Fenerbahçe'dir. Ama o sayfa kapandı. Finalde inşallah kupayı kazanmak istiyoruz. Kazanmamız lazım. Başakşehir her sene Avrupa için oynuyor. Bu sene de öyle bir sene olmasını diliyoruz. Kazanmaya gideceğiz." dedi.

Deniz Türüç, rakibin oyunundan çok kendi oyunlarının daha önemli olduğuna dikkati çekerek, "Günümüzde olduğumuzda herkesi yenebileceğimizi gösterdik. İyi bir oyun sergileyip, bu hafta kazandığımız gibi, geçen hafta kazandığımız gibi kupayı da kazanmak istiyoruz. Birçok oyuncu için ilk olacak. Heyecanlıyız, finalde inşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı.