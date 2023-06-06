Deniz Türüç: 'Deniz Türüç'ün Deniz Türüç olmasında en büyük katkılardan birisi Fenerbahçe'ye aittir'

Medipol Başakşehir'in futbolcusu Deniz Türüç, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Türüç, Fenerbahçe'ye olan sevgisini dile getirirken, Başakşehir'in nasıl bir takım olacağının önemli olduğunu belirtti.

" Deniz Türüç'ün Deniz Türüç olmasında en büyük katkılardan birisi Fenerbahçe'ye aittir"

"Önemli olan nasıl bir Başakşehir olacağı"

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Başakşehir forması giyen Deniz Türüç, "İyi bir takıma karşı galibiyet aldığımız için mutluyuz. Ligi 5'inci bitirdik. Kupada finali oynuyoruz. Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna kaldık. Çok iyi bir sene geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe karşısında rakiplerinden çok kendi oyunlarının önemli olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Bence önemli olan nasıl bir Başakşehir olacağı. Biz kendi günümüzde olduğumuzda her takımı yenebileceğimizi gösterdik. İyi bir oyun sergileyip bugün kazandığımız gibi kupayı da kazanmak istiyoruz. Birçok oyuncu için ilk olacak. Heyecanlıyız, inşallah kazanacağız" şeklinde konuştu.