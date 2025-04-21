Deniz Sapmaz Macaristan'da Kış Kupası Şampiyonu Oldu
Milli golfçü Deniz Sapmaz, Macaristan'da düzenlenen Kış Kupası'nda kadınlar kategorisinde şampiyonluk elde etti. 75, 72 ve 74 vuruşluk skorlarla rakiplerini geride bıraktı.
Milli golfçü Deniz Sapmaz, Macaristan'da düzenlenen Kış Kupası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz, hafta sonu Macaristan'da gerçekleştirilen turnuvada kadınlar kategorisinde 15 sporcuyla şampiyonluk mücadelesi verdi.
Milli sporcu, sırasıyla 75, 72 ve 74 vuruşluk skorlarla şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor