Deniz Öncü, Endonezya'daki yarışa 9. sıradan başlayacak - Haberler

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Deniz Öncü, Endonezya'daki yarışa 9. sıradan başlayacak

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Deniz Öncü, Endonezya'daki yarışa 9. sıradan başlayacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun Endonezya'daki ikinci yarışına 9. sıradan başlayacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun Endonezya'daki ikinci yarışına 9. sıradan başlayacak.

Sezonun ikinci yarışının sıralama turları, Endonezya'daki 4,3 kilometre uzunluğa sahip Pertamina Mandalika Pisti'nde yapıldı.

CFMOTO PrüstelGP takımından İspanyol Carlos Tatay'ın birinci olduğu sıralama turlarında Red Bull KTM Tech3 ekibi pilotu Deniz Öncü, 9'unculuğu elde etti.

23 turluk yarış, yarın TSİ 07.00'de başlayacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Endonezya, Moto3, Milli, Spor, Haberler

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