Deniz Öncü, Çekya'da Moto2 Şampiyonası'nda Yarışacak
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Çekya etabında 18-20 Temmuz tarihlerinde, Brno Pisti'nde mücadele edecek.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Çekya etabında yarışacak.
Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Brno Pisti olarak da anılan Masaryk Pisti'nde 18-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz Öncü, organizasyonda yarın serbest antrenmanlara, 19 Temmuz Cumartesi günü sıralama yarışına çıkacak.
Genç milli motosikletçi, 20 Temmuz Pazar günü saat TSİ 13.15'te ise Çekya'da 18 turluk ana yarışta gaza basacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor