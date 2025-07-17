Deniz Öncü, Çekya'da Moto2 Şampiyonası'nda Yarışacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Çekya etabında 18-20 Temmuz tarihlerinde, Brno Pisti'nde mücadele edecek.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Çekya etabında yarışacak.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Brno Pisti olarak da anılan Masaryk Pisti'nde 18-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz Öncü, organizasyonda yarın serbest antrenmanlara, 19 Temmuz Cumartesi günü sıralama yarışına çıkacak.

Genç milli motosikletçi, 20 Temmuz Pazar günü saat TSİ 13.15'te ise Çekya'da 18 turluk ana yarışta gaza basacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı

'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Pretty Little Baby' adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti

Unutulmayan şarkıların sahibi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.