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Deniz Öncü, Avustralya'da Moto3 yarışını birinci bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya'da düzenlenen 16. ayağını birinci olarak tamamladı. Yağmur altında yapılan yarışta Deniz Öncü, kariyerindeki üçüncü Moto3 zaferine ulaştı ve takımı Red Bull KTM Ajo'ya 200. galibiyetini aldırdı. Genel klasmanda beşinci sırada yer alan Deniz Öncü, 180 puan topladı.