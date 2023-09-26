Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler İstanbul Boğazı'nda resmi geçit yapacak
27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'nda resmi geçit yapacak.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler yarın İstanbul Boğazı'nda resmi geçit yapacak.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında kutlamalar düzenlenecek.
İstanbul'daki törenler Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Törenin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek.
Denizdeki resmi geçit kapsamında gemiler Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı ve türbesinin açıklarından geçerken denizcilik geleneklerine uygun olarak "çimariva" selamında bulunacak.