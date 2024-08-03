Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Rize'de başladı.

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen yarışların startı, Gündoğdu Su Sporları Merkezi'nde verildi.

Şampiyonada 16 farklı kategoride mücadele eden 14 kulüpten 250 sporcu, 2 bin 500 ve 4 bin metrelik parkurlarda kürek çekiyor.

Yarın sona erecek yarışlarda, dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller verilecek.