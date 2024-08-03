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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Rize'de Başladı

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Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Rize'de başladı. Şampiyonada 16 farklı kategoride mücadele eden 250 sporcu, 2 bin 500 ve 4 bin metrelik parkurlarda kürek çekiyor. Yarışlar yarın sona erecek ve dereceye giren sporculara madalya ve ödüller verilecek.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Rize'de başladı.

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen yarışların startı, Gündoğdu Su Sporları Merkezi'nde verildi.

Şampiyonada 16 farklı kategoride mücadele eden 14 kulüpten 250 sporcu, 2 bin 500 ve 4 bin metrelik parkurlarda kürek çekiyor.

Yarın sona erecek yarışlarda, dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller verilecek.

Kaynak: AA / Spor

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