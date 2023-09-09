Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de Başladı

Kocaeli'de düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 31 kulüpten 645 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonada 22 farklı kategoride mücadele eden sporcular, 4 bin ve 6 bin metrelik parkurlarda kürek çekiyor. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve ödüller verilecek.