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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de Başladı

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Kocaeli'de düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 31 kulüpten 645 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonada 22 farklı kategoride mücadele eden sporcular, 4 bin ve 6 bin metrelik parkurlarda kürek çekiyor. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve ödüller verilecek.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 31 kulüpten 645 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışların startı, Sekapark sahilinde verildi.

Şampiyonada 22 farklı kategoride mücadele eden 31 kulüpten 645 sporcu, 4 bin ve 6 bin metrelik parkurlarda kürek çekiyor.

Yarın sona erecek yarışlarda, dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller verilecek.

Kaynak: AA / Spor

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