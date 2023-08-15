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Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Gebze'de Başlıyor

Spor Haberleri

Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, 19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek. 30 kulüpten 500'e yakın sporcunun yarışacağı organizasyon, Şişecam Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek. Yarışlarda kupa için mücadele edecek ekipler tek çifte, iki çifte ve dört çifte dümencili tekne sınıflarında suya inecek. Kupa kapsamında 19 yaş altı, büyükler ve master yaş kategorilerinde; kadınlar, erkekler ve 'mix' klasmanlarında yarışlar yapılacak.

Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, 19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre 30 kulüpten 500'e yakın sporcunun yarışacağı organizasyon, Şişecam Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek.

Yarışlarda kupa için mücadele edecek ekipler tek çifte, iki çifte ve dört çifte dümencili tekne sınıflarında suya inecek.

Kupa kapsamında 19 yaş altı, büyükler ve master yaş kategorilerinde; kadınlar, erkekler ve "mix" klasmanlarında yarışlar yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Kupası Şişecam Kocaeli Gebze Spor Haberler

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