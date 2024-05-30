Üye Girişi
Haberler

Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları başladı. 19 kulüpten 200'ü aşkın sporcu, uzun mesafe yarışlarında mücadele etti. Yarışlar, 2 Haziran'da sona erecek.

Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen ve Manavgat Belediyesinin destekleriyle Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenen yarışlara, 19 kulüpten 200'ü aşkın sporcu katılıyor.

Uzun mesafe (Endurance) ve sahil sürat (beach sprint) branşlarında düzenlenecek yarışların ilk günü uzun mesafe yarışlarıyla geçildi. Sporcular, 6 bin metrelik parkurda yapılan yarışlarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

İlk gün yapılan yarışların ardından uzun mesafede dereceye giren ekipler şöyle:

Erkekler tek çifte: 1- İstanbul Dalyan Sporları, 2- Haliç Yelken ve Kürek, 3- Şişecam Spor Kulübü

Erkekler iki çifte: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Galata Kürek, 3- Altınboynuz

Erkekler dört çifte dümencili: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Altınboynuz, 3- Şişecam Spor Kulübü

Kadınlar tek çifte: 1- Şişecam Spor Kulübü, 2- Haliç Yelken ve Kürek, 3- Sinop Gençlik ve Spor

Kadınlar iki çifte: 1- Şişecam Spor Kulübü, 2- Sinop Gençlik ve Spor, 3- Haliç Yelken ve Kürek

Kadınlar dört çifte dümencili: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Altınboynuz, 3- Haliç Kürek

Mix iki çifte: 1- Haliç Yelken ve Kürek, 2- Şişecam Spor Kulübü, 3- Haliç Kürek

Mix dört çifte dümencili: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Altınboynuz, 3- Haliç Yelken ve Kürek

Yarışlar yarın Sahil Sürat (Beach Sprint) yarışları ile devam edecek.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları programına alınan sahil sürat branşında yarışlar, Türkiye'de ilk kez resmi olarak Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda yapılacak.

???????Organizasyon, 2 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası Manavgat Antalya Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 30 Mayıs Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Hudutsuz Sevda 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında? Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi konusu ve Eyvah Eyvah özeti! #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kripto yasası Meclis'ten geçti mi? Kripto varlıklara ilişkin düzenleme ne oldu? Serdar Sertçelik kimdir, Serdar Sertçelik yakalandı mı? #129300
Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı

Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title