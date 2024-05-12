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Deniz Kayadelen, Everest'te dünya rekoru kırdı

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Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, 6400 metre yükseklikteki Everest'in tepesine çıkarak, 3 derecelik suda 5 dakika kaldı ve bir dünya rekoruna daha imza attı.

Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, 6400 metre yükseklikteki Everest'in tepesine çıkarak, 3 derecelik suda 5 dakika kaldı ve bir dünya rekoruna daha imza attı

Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen birçok soğuk su şampiyonluğundan sonra 25 gün süren yolculukla -20 derecelik 6400 metre yükseklikteki Everest'in tepesine çıktı. 3 derecelik suda 5 dakika kalarak bir dünya rekoruna daha imza attı. Türk bayrağını Everest'in tepesinde dalgalandıran Deniz Kayadelen "Bedenin bittiği yerde kalbimle mücadele ettim. Bu etkinlikte Türkiye'yi ve Avrupa'yı temsil eden tek kişi olarak kulübüm Ataspor Kulübü'ne ve tüm Türkiye'ye sevgi ve selamlarımı iletiyorum" dedi. Bakırköy Ataspor Kulübü Yöneticisi Tuğba Sezen, "Deniz Kayadelen denizlerden sonra dağları da aşarak Türk bayrağını dünyanın tepesinde dalgalardı. Onunla ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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