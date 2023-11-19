Deniz Harp Okulu'nun 250'nci yılına özel 21 gemiyle tören geçişi

Deniz Harp Okulu 250 Yaşında

Oramiral Tatlıoğlu: "TB-3'ü yılın sonunda almayı hedefliyoruz"

İSTANBUL - Deniz Harp Okulu, kuruluşunun 250'nci yıl dönümünü Heybeliada yerleşkesinde gerçekleştirdiği etkinliklerle kutladı. Öğrenci alayının geçit töreniyle başlayan program aralarında TCG Anadolu'nun da bulunduğu 21 geminin tören geçişiyle devam etti. Programa, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, eski kuvvet komutanları ve okulun mezunları katılım sağladı.

Deniz Harp Okulunun kuruluşunun 250'nci yıl dönümü, okulun Heybeliada Yerleşkesinde düzenlenen törenle kutlandı. Tören için Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun yanı sıra amiraller, subaylar, eski deniz kuvvetleri komutanları ve okuldan mezun emekliler vapurla Heybeliada'ya geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ve su üstü unsurlarının eşlik ettiği özel vapura, Heybeliada açıklarında TCG Anadolu personeli tarafından denizcilere özgü "çimariva" adı verilen selamlama yapıldı. Heybeliada'ya ulaşan davetliler ardından okul yerleşkesine geçti. Davetlileri; Deniz Eğitim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul ve diğer yetkililer karşıladı.

Emekli subaylardan manga geçiş töreni

Törende ilk olarak öğrenci alayı daha sonra ise Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nun devre arkadaşlarının bulunduğu emekli subaylardan oluşan manga tören geçişi yaptı. Davetlilerin yoğun alkışları arasında "1981 devresi" emekli subayların yaptığı tören geçişinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ancak bayrak çekilen ilk milli fırkateyn TCG İstanbul rehberliğinde denizde tören geçişi yapıldı. "Nizam Heybeliada" adı verilen düzende aralarında fırkateyn, çıkarma gemisi, korvet, mayın gemileri, Sahil Güvenlik gemileri ve denizaltıların da bulunduğu 21 unsur ile Heybeliada açıklarında tören geçişi gerçekleştirildi. Geçiş sırasında Oramiral Tatlıoğlu, okulun yerleşkesinden gemileri selamladı. Askeri helikopterin TCG Anadolu gemisine konuşlandığı anlar ise büyük beğeni topladı.

-"TB-3'ü yılın sonunda almayı hedefliyoruz"

Türkiye'nin ilk milli korvetin ardından ilk milli fırkateyni de yaptığını belirten Oramiral Tatlıoğlu, denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya'yı da Aralık ayında teslim alacaklarını söyledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak TB-2, Anka ve Aksungur insansız hava araçlarını çok etkin şekilde kullandıklarını belirten Tatlıoğlu, "TB-3'ü de inşallah bu yılın sonunda almayı hedefliyoruz. TB-3'ü TCG Anadolu'ya konuşlandıracağız" dedi. Tatlıoğlu, Kıbrıs konusunu çok önemsediklerini belirterek "Cenevre görüşmelerinde iki devletli çözüm dedik ve noktayı koyduk. Kıbrıs'ta beklentimiz iki devletli çözüm" dedi. Konuşmasını, "Deniz Kuvvetleri gerek Karadeniz, Ege ve Akdeniz gerekse çevre denizlerde kendisine verilen görevleri başarıyla icra etmiş, etmeye de devam edecektir. Türk Deniz Kuvvetlerimiz çevre denizlerimizde vardır ve her zaman da var olacaktır." ifadesiyle tamamlayan Tatlıoğlu, bir kez daha Deniz Harp Okulunun 250'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

"Deniz Harp Okulu geçmişten aldığı güçle 250 yıllık donanmamızın ana subay kaynağı olmaya devam etmektedir"

Günün önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul, "250'nci yılımızda 31 Ağustos tarihinde icra edilen diploma törenimizde tarihimizin en yüksek mezun sayısına ulaştık. 466 öğrenci mezun ettik. Hali hazırda okulumuzda 1685 öğrenci bulunmakta olup aynı zamanda 13 ülkeden 96 dost ve müttefik ülke öğrencilerine de misafirlik yapmaktayız. Bilimsel ve akademik çalışmalarda da başarılarımızı bu sene perçinledik. TEKNOFEST yarışmasında 2 mavi takımıyla birincilik ve Armada takımımızla üçüncülük elde ettik. Amerikan Uzay ve Havacılık Enstitüsü tarafından düzenlenen Jet Motoru Tasarım Yarışması'nda da 55 ülke arasından birincilik elde ettik. Diğer yandan öğrencilerimize çift diploma vermekteyiz. Elektrik elektronik, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, gemi inşa mühendisliği ve makine mühendisliği olmak üzere 5 dalda lisans diploması ve bunu yanında da ikinci bir diploma olarak da deniz subayı diploması vermekteyiz. Deniz Harp Okulu geçmişten aldığı güçle 250 yıllık donanmamızın ana subay kaynağı olmaya devam etmektedir. Gelecekte de aziz milletimizin emrinde ülkemizin savunmasında şanlı ve gururla görev yapmaya devam edecektir" diye konuştu.