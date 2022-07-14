Deni Alibec, Farul Constanta ile anlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deni Alibec, Farul Constanta ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Deni Alibec, Farul Constanta ile anlaştı

Kayserispor'un Rumen forveti Denis Alibec'in yeni takımı belli oldu.

Kayserispor'un Rumen forveti Denis Alibec'in yeni takımı belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni sezonda kadroda düşünmediği 31 yaşındaki Rumen forvet Denis Alibec'in yeni takımı Farul Constanta oldu. Romanya 1. Lig ekiplerinden Farul Constanta, Denis Alibec ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Alibec, Kayserispor forması ile çıktığı 17 maçta 3 gol kaydetti.

Kariyerinde Internaionali Milano, KV Mechelen, Bologna, Astra Giurgiu, FCSB, CFR Cluj, Atromitos ve Kayserispor'da forma giydi. Yeni durağı ise ülkesi Romanya'nın Farul Constanta takımı oldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Romanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title