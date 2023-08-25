Dron denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli'de dron destekli trafik ışığı ihlali denetimi gerçekleştirdi. Denetimde ceza yiyen sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarından ricada bulunarak, 'Beni çekmeyin yoksa babam bana arabayı hiç vermeyecek' diyerek tepki gösterdi.

Denetimde ceza yiyen sürücünün gazetecilerden ilginç ricası: "Beni çekmeyin, Babam bana arabayı hiç vermeyecek"

Dron denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli'de dron destekli trafik ışığı ihlali denetimi gerçekleştirildi. Kırmızı ışıkta geçen iki sürücüye 951 liradan bin 902 lira, plakasının okunmaması için üzerinde değişiklik yapan sürücüye bin 671 lira ve bagaj kapağı açık halde seyir halinde olan bir diğer sürücüye 436 lira olmak üzere 4 bin 9 lira ceza kesildi. Denetimde ceza yiyen sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarından ricada bulunarak, "Beni çekmeyin yoksa babam bana arabayı hiç vermeyecek" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri tarafından Şişli, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dron ile trafik ışığı ihlali denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye 951 liradan, bin 902 lira ceza kesildi. Trafikte seyir halinde ilerleyen bir motorlu kuryenin plakasını kapattığı dron ile görüntülenmesinin ardından ekiplere haber verildi. Trafik ekipleri plakası kapattığı görüntülenen kuryeyi tespit etti ve bin 671 lira cezai işlem uyguladı. Bir diğer sürücü ise bagajı açık bir şekilde ilerlerken ekipler tarafından durduruldu. Sürücüye ekipler tarafından tehlikeli yolculuk yaptığına dair uyarı yapılırken, bagajı açık halde bisiklet taşıdığı için sürücüye 436 lira cezai işlem uygulandı.

"Beni çekmeyin babam bana arabayı hiç vermeyecek"

Bagajı açık halde trafikte seyir halindeyken ceza yiyen sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarından ricada bulunarak, "Beni çekmeyin babam bana arabayı hiç vermeyecek. Bisiklet arkada olduğu için bagaj açık. Güvenmeyecek bana adam. Kaza yapmadım sadece bagaj açıktı. O da arkadaşımın suçuydu. Düzeltiyor şimdi arabayı. Böyle trafik canavarlığı yaptığımı görürse babam bana araba almaz. Ben alacaktım, o da destek olacaktı. Bagaj yüzünden sadece. Alkol yok" dedi.

Denetimde kurullara uymayan sürücülere toplamda 4 bin 9 lira ceza kesildi.