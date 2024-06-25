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Demirtaş Tütünspor'da Sadık Yavuz güven tazeledi

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Bursa'nın köklü kulüplerinden Demirtaş Tütünspor'da yapılan kongrede mevcut başkan Sadık Yavuz güven tazeledi. Yönetim kurulu üyesi Murat Karayas, kulübün hedefinin yeni branşlarla beraber sporun her dalında milli sporcular yetiştirmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu belirtti.

Bursa'nın köklü kulüplerinden biri olan Demirtaş Tütün spor'da yapılan kongrede mevut başkan Sadık Yavuz güven tazeledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan yönetim kurulu üyesi Murat Karayas, "Hedefimiz yeni branşlarla beraber sporun her dalında şehrimize ve ülkemize milli sporcular yetiştirmek ve gençlerimizi spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamaktır.Çocuklarımızı ve gençlerimizi futbol, karate, güreş, boks ve tekvando gibi spor branşlarımıza alanlarında başarılı antrenörlerle çalışmak için Tütünspor Kulübüne bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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