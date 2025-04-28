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Demirhan Tuana Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 3. Oldu

Demirhan Tuana Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 3. Oldu
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Elazığlı sporcu Demirhan Tuana, Sivas'ta düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonasında grekoromen stili 97 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu ve olimpiyatlara hazırlık kampına davet edildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Sivas'ta düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonasında Elazığlı sporcu Demirhan Tuana 3. oldu.

18-19 Nisan tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonasına Elazığ'ı temsilen katılan Kesrik Hilal Spor Kulübü sporcusu Demirhan Tuana grekoromen stili 97 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcu Demirhan Tuana bu dereceyle olimpiyatlara hazırlık kapsamında 27 Nisanda Yalova'da toplanılacak olan milli takım hazırlık kampına davet edildi.

Konuya ilişkin Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak son zamanlarda başarı elde etmeye durmadan devam ediyor. Bu başarılardan biri de İşitme Engelliler Federasyonunun düzenlediği Büyükler Türkiye Şampiyonasında grekoromen sitili 97 kiloda yarışan Demirhan Tuana' dan Türkiye üçüncülüğü olarak geldi. Spora ve sporcuya verdiğimiz değerler neticesinde böylesi başarılar bizleri gururlandırıyor. Türkiye üçüncülüğü elde eden sporcumuz Demirhan Tuana'yı ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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