Demirel: 'Plan tutunca Volkan iyi hoca oluyor'

A. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Tutmasa bu plan Volkan şöyle olurdu, tutunca o plan Volkan iyi hoca oluyor ama bence futbol günün şartlarıyla güzel, ortamıyla güzel. Bugünkü ortam bize müsaitti. Biz kazandık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Hatayspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Demirel, bu galibiyetin kaybettikleri 5 maçın telafisi olmasını istediğini belirterek, "Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah bütün Hatay bizim gibi mutludur, herkes huzurludur. Uzun zaman sonra ilk defa daha doğrusu kaç maç oldu? 5 maç oldu. 5 maçta galip gelememiştik ama bugünkü galibiyet eminim ki o 5 maçın telafisi olmuştur. O yüzden biz çok mutluyuz. Fazla söylenecek bir şey yok" diye konuştu.

"İlk yarıda golden başka Trabzonspor'un net bir pozisyonu da yoktu"

Demirel devre arasında yapılan oyuncu değişikleri ile ilgili olarak ise "İlk yarı biraz daha oyunu tutup, ikinci yarı hamlelerimizle beraber maçı almayı düşünüyorduk ki, ilk yarıda golden başka Trabzonspor'un net bir pozisyonu da yoktu. Aşağı yukarı yanılmıyorsam uzun toplarla gelmeye çalıştılar. Herhangi böyle kenar organizasyonu ya da merkezden bir organizasyonları yoktu. Ama golü yememiz bizi biraz demoralize etti. Çünkü hedefimiz ilk yarıyı gol yemeden bitirip, ikinci yarı hatta üç dört tane değişiklik yapmayı planladım. Ama mağlup olunca Ruben'le Ayoub'u atarak gerçi şu da vardı, Ruben'in rahatsızlığı vardı, 2-3 gün bizle antrenmanlara katılamadı. Ayoub'un da biliyorsunuz belki az çok transfer gündeminde bir görüşmeleri var. Onun da kafası tam hazır olmadığından ikisine de 'Sizi ikinci yarı kullanacağım, bugünkü plan böyle' dedim. Onlar da sağ olsun oyuna girer girmez katkı sağladılar. Yani tutmasa bu plan Volkan şöyle olurdu, tutunca o plan Volkan iyi hoca oluyor ama bence futbol günün şartlarıyla güzel, ortamıyla güzel. Bugünkü ortam bize müsaitti. Biz kazandık. Trabzon'un kalitesini, başlarındaki hocanın iyi bir hoca olduğunu, geçen senenin şampiyonu olduğundan hepsini biliyoruz ama bizim şu an kazanmamız gerektiği, onların durumundan daha önemliydi" diye konuştu. - HATAY