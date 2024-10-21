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Demirci'de Tenis Turnuvası Başladı

Demirci'de Tenis Turnuvası Başladı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen İbrahim Ethem Akıncı Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi Tenis Turnuvası, 14 ilden 60 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuva, 4 kategoride 5 gün sürecek ve final müsabakaları 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen İbrahim Ethem Akıncı Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi Tenis Turnuvası, başladı.

Demirci Belediyesi ve Akıncılar Tenis Kulübü işbirliği ile Demirci tenis kortlarında gerçekleştiren organizasyona 14 ilden 60 sporcu katılıyor.

Tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar ve çift erkekler olmak üzere 4 kategoride 5 gün sürecek olan tenis turnuvası, 27 Ekim'de oynanacak final müsabakaları ile sona erecek.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Spor

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