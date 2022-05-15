Demirci'de görme engelliler lise öğrencileriyle futbol maçı yaptı - Haberler

İZMİR (AA) - İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü futbolcuları, Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi öğrencileri ile gösteri maçı yaptı.

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Demirci'ye gelen sporcular, öğrencilerle sohbet etti, halı sahada maç yaptı, ardından da okul bahçesine fidan dikti.

Maçı Belediye Başkanı Selami Selçuk da maçı izledi.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Ekrem Davran görme engelliler futbolunun 5'er kişilik takımlar halinde oynandığını, kalecilerin engelsiz sporculardan oluştuğunu anlatarak, topta çıngırak bulunduğunu belirtti.